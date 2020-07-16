今年1月醉男在超商鬧事襲警 鬧事畫面曝光（影/萬華分局提供）

陳姓男子今年1月時在超商醉倒，萬華分局員警獲報前往勸導時，竟遭陳辱罵三字經還動手襲擊，台北地院認為陳男喝醉全無記憶判無罪，對此萬華分局表示，尊重法院判決，是否上訴由檢察官決定，但分局立場絕對力挺同仁執法，捍衛警察尊嚴。

判決指出，陳男1月9日凌晨4時在萬華超商醉倒，吳姓、林姓2名員警前往處理，要求陳出示證件時，陳竟揮手攻擊警察，衝突過程中，造成林員左小腿擦挫傷以及吳員手指紅腫，陳後來遭警制伏後，竟還大罵：「靠腰！」、「我x你老師！」被帶回警局後，依妨害公務罪法辦、起訴。

法院開庭後，陳辯稱自己當時喝醉，意識不清，不知道自己做了什麼，後來看警察的秘錄器，才發現自己做錯，願向警察道歉，法官採信其說詞，認為他喝醉沒有記憶，動粗、罵髒話並沒有主觀犯意，判無罪可上訴。

萬華分局16日表示，尊重法院判決結果，希望正式收到判決書後再與檢察官討論，因上訴權利在檢方，警察只能尊重，但力挺同仁嚴正執法，也呼籲民眾遇檢時可以理性、配合，不要輕易挑戰公權力。

(中時 )