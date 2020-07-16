台中70歲張姓老翁小腿處從年輕時就出現大塊黑斑，因他從事黑手工作、以為是接觸油漬引起，不以為意，未料，日前張男突感腿部劇烈疼痛、還出現紅腫，就診為靜脈曲張，若不快點治療、恐面臨截肢命運，所幸經接受「靜脈超級膠水閉合手術」，目前恢復良好。

張男告訴醫師，他年輕時因工作必須長時間站立，小腿的皮膚呈現暗黑色、且有明顯「浮腳筋」，當時認為顏色暗沉是因長時間接觸油漬物品，覺得沒什麼，但2個月前突感小腿疼痛且紅腫，到皮膚科診所拿藥擦卻沒效，且症狀越來越嚴重，才到醫院檢查。

亞洲大學附屬醫院心臟血管外科主任劉殷佐指出，靜脈曲張是因原本應該回流心臟的血液長時間淤積在下肢靜脈，導致血液逆流及靜脈瓣膜受損，屬於慢性血管退化疾病，通常保守治療是穿戴醫療用彈性襪，若效果不佳，則可選擇雷射、無線電射頻技術、硬化劑治療等治療方法。

醫療團隊考量張男靜脈曲張情況嚴重，建議採用新型「靜脈超級膠水閉合手術」治療，藉由超音波定位方式在皮膚表面按壓、讓靜脈得以黏合，術後不必再穿醫療用彈性襪、大幅縮短恢復期，且術後即可恢復正常生活。

劉殷佐提醒民眾，平日應避免久站、久坐，並可過睡前抬腳、腳掌上下擺動等運動方式緩解靜脈曲張。

(中時 )