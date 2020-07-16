被稱為電競界傳奇人物「亞洲統神」的哥哥張葦航，前年與網紅好友「龜狗」蘇冠憲，在網路開實況直播時，針對女直播主「瑀熙」先前批評男生不該穿海灘褲約會的言論，辱罵她「百人斬」等，台灣高等法院維持一審認定，將張、蘇各判拘役30天、10天可易科罰金。

法官爰審酌2人為發洩不滿情緒，因女直播主批評張男所愛好之穿著風格所刺激，利用網路直播主身分犯罪所生對視聽大眾之不良示範效應，犯後張男否認犯行但蘇坦承，且2人未與被害人達成和解，分別做出不同的量刑考量。

(中時 )