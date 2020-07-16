罵女直播主「百人斬」 統神哥遭判刑確定 13:412020/07/16 中時 林偉信 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 張葦航。（照片來源：臉書《鼻地大師國動-張葦航》） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 被稱為電競界傳奇人物「亞洲統神」的哥哥張葦航，前年與網紅好友「龜狗」蘇冠憲，在網路開實況直播時，針對女直播主「瑀熙」先前批評男生不該穿海灘褲約會的言論，辱罵她「百人斬」等，台灣高等法院維持一審認定，將張、蘇各判拘役30天、10天可易科罰金。 法官爰審酌2人為發洩不滿情緒，因女直播主批評張男所愛好之穿著風格所刺激，利用網路直播主身分犯罪所生對視聽大眾之不良示範效應，犯後張男否認犯行但蘇坦承，且2人未與被害人達成和解，分別做出不同的量刑考量。 (中時 ) #直播 #網紅 #亞洲 #百人斬 #網路 也許您會感興趣 社會熱門新聞 新竹漢光演習OH-58D戰搜直升機墜毀 2軍官殉職 - 社會 戰搜直升機新竹基地迫降 為閃開民宅180度大轉彎 - 社會 女生重訓後性慾強？健身房女教練 慘遭5男教練輪流「下流」 - 社會 直升機墜毀奪2命 墜落前飛行員曾大喊「旋翼失效」要求返回 - 意外 直擊新竹直升機墜機 第一個報導的是PTT鄉民！ - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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