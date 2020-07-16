交通部對學生送出暑期優惠，19歲以下學生於今年7月、8月可無限次遊玩全國22家遊樂園，免收入園費，門票將由交通部觀光局補貼給業者，但傳出市場反應熱烈超乎預期，經費已面臨斷缺、可能在7月20日恢復原票價。交通部澄清，部長林佳龍指示該補助不會停辦。

交通部對學生推出的優惠方案，讓未滿19歲者的學生，憑身分證即可享有麗寶樂園、六福村主題樂園、劍湖山世界、九族文化村、義大世界、雲仙樂園、野柳海洋世界、小人國主題樂園、小叮噹科學遊樂園區、西湖渡假村、香格里拉樂園、東勢林場遊樂區、泰雅渡假村、杉林溪森林生態渡假園區、頑皮世界、尖山埤江南渡假村、大路觀主題樂園、遠雄海洋公園、怡園渡假村、綠舞莊園日式主題園區、8大森林樂園、台東原生應用植物園等22家入園優惠。

但據了解，這波對學生優惠的方案反映太熱烈，原本校外教學、畢業旅行因新冠肺炎疫情停辦，許多學校選在7月初補辦，省去旅行社與樂園門票，有些學生則是自行揪團，導致經費提早短缺，傳出若業者不接受降低補助，有可能在7月20日恢復原票價。

觀光局指出，免費入園反應熱烈，依照這樣狀況真的會有經費不足問題，但沒有7月20日恢復原票價這回事，觀光局已經在跟行政院爭取經費，相關的方案，也都在跟業者討論，還沒定案。觀光局也說，針對補助每家會有上限，之前最高補到500元，最近則協商到最高補貼350元。

交通部回應，部長林佳龍有指示該優惠方案要繼續協調，不要提早結束。

(中時 )