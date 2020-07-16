台南市政府針對過去容易淹水區強化治水工程，同時也著重水環境的綠美化，繼2018年溪尾滯洪池完工後，今年再爭取7500萬經費，美化滯洪池周邊景觀，配合堤防900公尺阿勃勒花道，打造成具地方生態、文化特色的休閒遊憩場所，預計明年2月12日完工，迎接農曆假期的返鄉觀光人潮。
台南市長黃偉哲16日於開工典禮上表示，景觀改善工程包括散步道的綠美化、林蔭休息區及棕沙燕生態區等等，預計明年農曆年前完工，提供返鄉的市民一處新的散步遊憩據點。
黃偉哲表示，治水建設不應只有水泥工程，周邊空間的綠化功能也很重要，過去溪尾排水因受曾文溪河水倒灌影響，內水難以排出，水患頻傳，經過市府逐年跟水利署爭取經費設置目前台南最大的溪尾滯洪池、溪尾排水出口閘門及蘇厝堤防導流堤等工程後，淹水的情形已有效改善。
除了滿足防洪的安全需要，黃偉哲也希望能夠做好綠美化，以提供周圍社區一處優質的休閒空間，盼環境改善工程能趕上於明年春節前完工，成為地方新景點；黃偉哲並於現場承諾，市府會全力協助後續的維護工作，不僅讓周邊鄰里，甚至吸引外地觀光客來訪，造就地方創生的機會。
水利局表示，溪尾滯洪池面積約41.5公頃，滯洪量約 140 萬噸，是台南最大的滯洪池，溪尾滯洪池環境營造周邊景觀改善計畫以生態棲地維續為優先考量，留設有生態棲地維續區，並補植緩衝林。
此外，當地古時為台江內海，後續將結合王船祭祀文化，把相關意象融入工程中，並於步道沿線輔以重要記事解說，藉此空間傳承展演在地王船祭祀文化。
為提供社區居民或前來遊玩的民眾能在此休息乘涼，後續水利局也將研擬環池步道施設太陽光電設施的可行性，除發電外同時也具有遮蔭功能。
(中時 )
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