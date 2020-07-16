高爾夫PGA美巡賽原訂本周開打的國殤紀念日高球賽要開放觀眾進場，不過新冠肺炎疫情在美國仍為受控制，最後官方決定還是閉門進行，PGA主席莫納漢透露，還是希望在2020年結束前，可以有比賽至少讓部分球迷可以進場觀賽。

「我們為了能夠讓觀眾進場做了很多努力，希望可以在今年最後三個月實現目標。」莫納漢說，「我們還有時間致力讓球迷進場，和州長溝通、和市長討論、請教公共衛生單位等等，或許8月初或8月中會有進展，屆時再決定巡迴錦標賽後的做法。」

「我們希望可以看到球迷進場，或許是今年下半年或是今年最後三個月。」

PGA 2019-20球季剩餘賽事為新冠肺炎大流行已經宣告閉門進行，而9月10日在美國加州開打的喜互惠公開賽，屬於2020-21球季第一場賽事，也決定不開放球迷進場，因此今年第一場可能有觀眾的PGA賽事，預計是9月17日點燃戰火的美國公開賽，莫納翰透露，美國高球協會和紐約州政府積極協調，或許真有機會是新冠疫情後首場有觀眾的高球賽。

(中時 )