台積電(2330)今早股價隨著台積電美國存託憑證(ADR)漲多回檔，但350元具有強力支撐、穩在市值新台幣9兆元之上，總市值仍逾3000億美元，超越三星(Samsung)的2926億美元，居全球半導體業之冠。

據韓媒報導，台積電今年股價走強，已成為全球市值最高的半導體企業，三星電子(Samsung Electronics Co.)居次。

韓聯社報導，根據企業追蹤機構CEO Score及Yonhap News Agency統計，截至上週五(7月10日)為止，台積電市值膨脹至3,063億美元、居全球半導體業者之冠，三星緊追其後、市值2,619億美元。

台積電在營運前景樂觀，市場買盤積極湧入，7月以來ADR頻創歷史新高，15日早盤一度達67.21美元，再創新高，但震盪走低，終場收在66.06美元，跌0.9美元，跌幅1.34%。

隨著ADR回檔，台積電今天股價同步走跌，盤中一度跌9.5元至353.5元，跌幅約2.6%，市值降至9.16兆元。隨後跌幅收斂，盤中股價跌5.5元至357.5元。

台積電7月來股價漲幅超過16%，市值突破3000億美元關卡，甚至逾3100億美元，超越三星的2926億美元，躍居全球半導體業之冠。

(時報資訊)