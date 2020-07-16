同欣電（6271）今（16）日在桃園八德舉行新廠動土儀式，由董事長陳泰銘親自主持。八德新廠預計斥資近50億元打造，並作為新企業總部，預計2022年第三季完工投產，並可望為地方創造2300個工作機會。

同欣電在併購車用CMOS影像感測器（CIS）封測廠勝麗後，已成為除整合元件製造商（IDM）以外的最大影像感測器封測廠之一。近年來受惠手機、車用及安控等市場對影像感測元件及晶圓重組（RW）需求增加，現有產能漸趨吃緊。

為滿足客戶需求，同欣電不畏目前詭譎國際局勢及新冠肺炎疫情，實踐根留台灣並加碼投資，去年斥資14.2億元購置鄰近大湳交流道的桃園市八德區土地，預計斥資近50億元興建桃園新廠、並作為新企業總部，預計2022年第三季完工投產。

同欣電表示，八德新廠與現有鶯歌廠具地理及交通之便，可增進公司產能、技術及人力的機度調動及配置。新廠占地約1.67萬平方公尺，由名建築師姚仁喜設計，樓板總面積達8.9萬平方公尺，將包括總部大樓、廠區及員工宿舍等，打造充滿綠意且具人性化的工作空間。

同欣電表示，八德新廠建置將著眼未來10年需求，可滿足低軌衛星、5G相關高頻模組、生物醫療感測、消費性電子及車用影像感測封裝的強勁需求，成為世界級一流的影像產品、生物醫療、航太、功率模組及高頻模組封裝廠，可望為地方創造2300個工作機會。

(時報資訊)