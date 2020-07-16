大陸山東一對夫妻離奇失蹤，但妻子的弟弟卻莫名收到姊姊微信轉帳，警方追查找到染血毛巾與沾血麥桿，一名有20多年辦案經驗的老刑警一看，直覺這不是單純失蹤案，4天內狂追1000多公里，耗時7天破案，原來是一樁狠夫殺妻案。

據大陸《齊魯晚報》報導，6月22日山東省德州市寧津縣一名男子向警方報案，表示自己的姊姊和姊夫失蹤了，好幾天聯絡不上，奇怪的是，期間姊姊還有用微信轉帳人民幣1萬多元（約台幣4萬多元）給他。

警方調閱監視器畫面，發現李姓姊夫騎電動自行車載妻子外出，之後一個人返家，不見妻子身影，李男還向友人借轎車使用。有家屬表示李男曾前往一間律師事務所，警方在事務所附近的垃圾桶，發現李男丟棄了沾滿血跡的毛巾和麥桿，且監視器畫面中都沒有李妻身影，有20多年辦案經驗的刑警大隊長王清樹，研判李妻可能已經遇害。

之後法醫確認毛巾上的血跡屬於李妻，但此時李男已經失蹤4天，可能移動距離有數千公里，讓警方相當頭大。之後警方發現李男6月21日搭計程車前往河北省，立刻展開追蹤，跑了1000多公里，2天內調查了6個縣市共300多名公車司機，終於在6月28日接獲最新線報，並於隔日淩晨逮獲李男。

李男被捕時表示：「我想著，花完身上的錢，就喝農藥」，他供稱，6月18日晚間在家用刀捅傷妻子，原本想騎車載她去醫院，卻突然覺得「一不做二不休」，活活掐死妻子；李男殺妻棄屍後，用妻子手機轉帳給妻弟，刻意營造她還活著的假相。

據李男鄰居表示，李男和妻子經常因為金錢而發生爭執，可能就是因為這個原因，才對妻子痛下殺手。

(中時電子報)