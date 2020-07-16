大陸浙江省永嘉縣12日發生一起戲水意外，一位13歲的少女獨自在小型水庫游泳，但在下午4時因水流不慎被吸進排水管裡，但該水庫的排水管徑狹小又堅實，所以讓救援行動更加艱難，歷時5小時將少女拉出時，已無生命跡象。

夏日炎炎，許多人都會戲水消暑。但日前大陸浙江一名13歲的少女，獨自前往水壩攔出的小型水庫中戲水，不料卻被吸進排水道中，緊緊地卡在裡頭無法脫身。警消獲報後立刻前往救援，歷經5小時，在晚間9點才順利把女孩從排水管裡拉出來，但卻為時已晚。

據《溫州新聞網》報導，事發地點是永嘉縣東城街道長源村河道小型水壩攔出的水庫，寬度約40米，長度約200米，深約1.5米；該攔水壩主體由岩石構成，相當堅硬且排水管道狹小，水流壓力大，救援工程不順且費時。且水庫旁邊更立着「水深危險，嚴禁游泳」的警示牌，疑似是少女誤闖才造成此次意外。

(中時電子報)