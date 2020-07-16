一名10歲的陳姓男童，每天起床後，眼睛總是又紅又癢，有時發生在單眼，有時則是雙眼，雖然點完眼藥水會改善，但反覆發生卻讓他困擾。醫師表示，這名男童因鼻黏膜發炎腫脹引發鼻淚管阻塞，進一步造成同側眼睛的結膜炎，為過敏言鼻炎引起的過敏性結膜炎，需要針對根本的問題進行治療。

書田診所小兒科主治醫師蘇軏表示，這名男童的症狀大多在剛睡醒時發生，睡前並無接觸刺激性物質，也沒有揉眼睛，寢俱都有定期清潔。就診當日，他發現男童紅腫的眼睛那一側，鼻子也發炎。

醫師為男童檢查後，發現男童左眼結膜充血，上眼皮紅腫，左邊鼻黏膜充血腫脹嚴重，鼻甲已經整個貼到鼻中膈，診斷為過敏性鼻炎引起的過敏性結膜炎，這樣的問題常見於過敏性鼻炎患者，門診的過敏性鼻炎患者中，約有2、3成都有類似情況，需要針對根本的問題著手治療。

蘇軏指出，這名患者長期都有鼻塞和鼻涕倒流的症狀，但是已經習慣，沒有吃藥控制。男童主要對塵？過敏，使用鼻炎的用藥，並進行過敏性鼻炎衛教，過敏的症狀已獲得改善。

過敏性鼻炎為鼻黏膜接觸到過敏原後，產生流鼻涕、鼻子癢、打噴嚏、鼻塞等鼻部的症狀。每當空氣品質變差，求診的患者都會明顯增加。台灣常見的過敏原包含塵？、蟑螂、黴菌、寵物皮屑和花粉，但是空氣污染如香菸、汽車或工廠排放的廢氣均可以誘發或加重鼻炎的症狀。

蘇軏進一步表示，過敏性鼻炎常伴隨有氣喘、過敏性結膜炎等過敏性疾病，也容易有鼻息肉、中耳炎、鼻竇炎、牙齒咬合不正、注意力不集中與過動症等問題，若輕忽症狀未給予適時的治療，對於兒童日後生活及學習上可能會有影響。

針對過敏性鼻炎患者，蘇軏提醒，除了避免接觸過敏原外，依症狀持續的時間及對生活影響的程度選擇適當用藥。常用的藥物包含口服抗組織胺、類固醇鼻噴劑、口服抗鼻充血劑、抗白三烯調節劑等。若需預防，除了均衡飲食、適當運動，也要注意鼻部清潔，避免二手煙，遠離過敏原改善環境衛生，打造防黴、防？的居家環境。

蘇軏提醒民眾，過敏性鼻炎除了鼻塞、流鼻水等鼻部症狀外，可能與過敏性結膜炎、睡眠障礙、注意力不集中與過動症等問題有關。若出現相關症狀，建議找尋醫師評估、檢查，必要者安排過敏原檢測，進一步釐清原因。

(中時 )