(1700更新)氣象局下午5點針對7縣市發布大雨特報，東北部、東部地區、北部山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，大雨特報7縣市包括：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣。
氣象局發布大雨特報: 午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今（16）日東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局表示，大雨範圍包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣。
受到西南風影響，氣象局持續發出高溫資訊，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。
氣象局觀測，台東金崙測站觀測到40度高溫，此為今日最高溫。對於台東飆出4字頭高溫，氣象局長鄭明典在臉書發文說，「喔喔！神奇的40度高溫出現了！」
(中時電子報)
發表意見
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。