(1700更新)氣象局下午5點針對7縣市發布大雨特報，東北部、東部地區、北部山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率，大雨特報7縣市包括：基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、宜蘭縣、花蓮縣。

氣象局發布大雨特報: 午後對流發展旺盛，易有短時強降雨，今（16）日東北部、東部地區、中部以北山區及基隆北海岸有局部大雨發生的機率。氣象局表示，大雨範圍包括基隆市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣、台中市、南投縣、雲林縣、嘉義縣、宜蘭縣、花蓮縣。

受到西南風影響，氣象局持續發出高溫資訊，東南部地區有焚風發生的機率，中午前後花蓮縣縱谷、台東縣為橙色燈號，有38度極端高溫出現的機率。

今日高溫排行榜，台東飆神奇40度高溫。(圖擷自氣象局/鄭明典臉書)

氣象局觀測，台東金崙測站觀測到40度高溫，此為今日最高溫。對於台東飆出4字頭高溫，氣象局長鄭明典在臉書發文說，「喔喔！神奇的40度高溫出現了！」

(中時電子報)