台中單元二重劃區近幾年已成為頂級粵菜、頂級婚宴的主戰場！繼「萊特威庭」婚宴會館、「与玥樓」頂級粵菜之後，砸下逾3億元重金打造的頂級獨立中餐廳「頂粵吉品」，今（16）日試營運，由台北世貿聯誼社前行政總主廚賴遠輝領軍坐鎮！

被國內餐飲業界尊稱「輝哥」的賴遠輝，擁有超過35年廚藝經歷，過去曾在台北亞太飯店、台北神旺飯店、台北世貿聯誼社等知名餐廳任職，被各地政商名流、美食家譽為「潮州菜大師」，讚指其餐飲實力已臻米其林摘星等級；更曾在台北世貿聯誼社創下單店年營業額超過4億元的驚人業績，未來將以深厚底蘊的頂級廚藝，帶領「頂粵吉品」團隊再創頂級餐飲的新標竿。

頂粵吉品行政總主廚賴遠輝表示，創立頂粵吉品，為的就是要延續經典的好味道，傾心將拿手私房廚藝帶給中部的尖端饕客們品嘗，堅持選料精緻、用料大方、做工細膩，未來更將全力專注於經營頂級客群，以不油不膩、完美呈現食材原味為主要原則，集合中餐經典名菜的特色，讓賓客品味中菜精髓。

為了提供客戶更完善的餐飲服務品質，目前用餐皆採電話預約方式訂位，試營運期間特別推出嚐鮮價，午間套餐每位1,380元起，晚間套餐1,880元起，一探潮粵名菜箇中奧妙。目前餐廳7、8月訂位近滿檔；此外，二樓宴會廳也已開放參觀，提供婚禮獨家優惠方案，曝光後一周內便已吸引逾40組新人預約！

「頂粵吉品」以潮粵名菜為主軸，融合「粵」「台」「川」「滬」等美饌元素，融入私廚資深歷練與精神，如潮州滷水鵝、麻油龍虎斑、頂粵片皮鴨等更是每桌必點招牌菜色；尤其潮州菜的靈魂-滷水，運用超過30年的沉澱老滷，吸收肉質精華，呈現棕紅色澤和令人垂涎的滷香。

「頂粵吉品」更積極網羅服務政商名流的菁英團隊，以專業、細膩及貼心的態度，秉持「專注滿足客戶的需求，服務於無形」的精神，讓每一位走進包廂的賓客在還沒用餐前，就能感受到VIP專屬的服務及禮遇。

(工商 )