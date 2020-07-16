國家圖書館分析108年底資料庫數據，分析國內學位論文、期刊及專書等學術資源利用情形，108年度碩士論文書目點閱數冠軍主題是「兩岸與公共政策」；而在人文社會領域方面，則呈現以台灣的本土研究為重點；時下民眾喜歡使用Uber Eats、Foodpanda等食物外送服務的現象，「網路購物與網路餐飲平台」也成為年度熱門碩士論文下載主題。

國家圖書館今日透過新聞稿發布我國學術資源能量風貌，調查以館內3大資料庫為主，包含「台灣博碩士論文知識加值系統」、「台灣人文及社會科學引文索引資料庫」及「台灣期刊論文索引系統」，呈現最近一年度國內學術資源使用情況。

在學位論文點閱、下載、授權最多的公私立綜合大學及技職校院方面，由臺灣師範大學、南華大學、高雄科技大學、樹德科大分列公私立綜合大學及技職校院排序第一。

至於教師著作與學生學位論文引用度上，台灣大學、台灣師範大學及政治大學等3校的教師著作及學生學位論文，皆高度受到引用。

熱門檢索詞彙的部分，往往可反映使用者對特定議題的關注程度。首先以系統程式自動篩選熱門檢索詞，108年民眾感興趣的熱門主題分別為：「壓力」、「大數據」、「情緒」、「問卷」、「繪本」，名列108年熱門主題排行榜前5名，其中「壓力」5年來首度進榜，並成為108年民眾最有興趣主題。

學位論文被點閱及下載情況，同樣能反映時事話題。108年碩士論文書目被點閱數第一的主題是「兩岸與公共政策」，博士論文書目被點閱數第一的主題則是「綠能法案」，推測可能受總統大選及候選人政見影響，造成相關論文的點閱數攀升。

另一方面，108年熱門下載碩士論文為「網路購物與網路餐飲平台（如Uber Eats、Foodpanda）」相關主題；博士論文熱門下載冠軍則是「族群認同」相關主題。

而在人文及社會科學方面，則呈現以本土研究為重點，「人文學」領域常被研究之文獻主題為「台灣」、「中國」、「日據時期」、「台灣文學」與「台灣史」等。「社會科學」領域常被研究之文獻主題為「台灣」、「原住民」、「大眾傳播」、「政治」、和「教育」等。「管理學」領域常被研究之文獻主題為「台灣」、「人力資源」與「滿意度」等。

(旺報 )