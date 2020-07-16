台中市警一分局加強取締改裝、噪音車輛，一個晚上就開罰8件。（警方提供／林欣儀台中傳真）

長達1個多月的暑假開跑，為有效防治青少年飆車事件發生，台中市警一分局結合環保、監理單位，針對改裝及噪音車輛加強取締，一個晚上共取締8起違規車輛，其中，有「重機界法拉利」之稱、市價逾百萬的義大利重機杜卡迪引擎發出巨響，也難逃法網。

警方指出，14日晚間執行「環、警、監聯合稽查專案勤務」時，見到一輛外型亮眼的紅色重型機車呼嘯而過，其引擎聲響很大、吸引許多民眾目光，執勤員警立即驅車追趕並攔查，將該車及騎士帶回攔檢站進行檢測。

果然，該車經噪音檢測，審驗值超過管制標準5分貝，立即被開罰，將可裁處1800至3600元罰鍰。警方發現，這輛炫亮的機車市價超過百萬元，是有重機界法拉利之稱義大利重機「杜卡迪DUCATI」，年約30歲的年輕駕駛無奈接下罰單表示，真的不是故意從攔檢站前呼嘯而過。

警方指出，暑假開跑，有鑑於不少青少年追求速度與帥氣外型，常會私下改裝車輛，特別針對改裝及噪音加強取締，也呼籲青少年不要擅自變更車輛引擎、底盤、電系及排氣管等裝備。

其實，為維護轄區內交通秩序，警一分局特別針對轄區內重要路段加強查察，並結合移動式測速照相執行「靜城專案」、強力取締超速違規，今年1至6月取締超速違規案件就達3543件、也通報噪音車輛28件。

(中時 )