雖然台股今天壓回修正，不過，日盛金(5820)旗下日盛投顧總經理鍾國忠仍看好台股表現，他指出，目前仍要留意全球疫情疫情變化發展，但國際寬鬆貨幣資金效應，資金去化要找地方去，加上美國總統大選，以1940年以來到現在有20次選舉，平均漲幅5.63％，上漲機率75％，確實有大選效應，畢竟握有資源的總統會幫自己造勢。

技術面上，季線與半年線、年線交集在11050點，屬於大黃金交叉，顯示指數不容易有大幅回檔機會。另外，月線自4月以來開始上揚，未失守11700～11800，另外，5、6月以來低點上升趨勢也在這附近，只要月線沒失守這裡就呈現高姿態整理。因此，操作面上，年線11100點是大支撐，短線看月線支撐。

鍾國忠看好產業方面，長期可觀察：ABCD（AI人工智慧、BLOCK區塊鏈、CLOUD雲計算、DATA大數據）＋5G的族群表現，8月15日前公布半年報，疫情受惠股應該還有一波表現。

(時報資訊)