國民黨在今年總統立委選舉和高雄市長罷免，都不幸敗給民進黨，對於8月15日的高雄市長補選，外界也多數不看好有勝選可能。對此，新黨副秘書長陳麗玲就認為，在台灣經濟不佳和黨中央對兩岸關係論述態度影響，藍軍會有一股力量，希望黨內某些人領導，另組成新的政黨、政治團體。

陳麗玲近日接受港媒《中評社》專訪時指出，她認為國民黨現任黨主席江啟臣，上任後否定「九二共識」核心意涵，對兩岸已造成一些影響，黨內大老也普遍不滿江啟臣論述，若兩岸情勢持續轉壞，站在新黨的立場，大陸對台經濟「窮台」、「困台」，若終有「兩岸統一」的一天，這個談統一的領導政黨，相信國民黨沒辦法承接這個責任。

陳麗玲強調，當越來越多人認為，國民黨現在的層峰無法滿足回應，藍軍會有一股力量或聲音，希望請韓國瑜或黨內其他人出來領導，組成新的政治團體、新的政黨，她舉例包括「藍天行動聯盟」等團體最近就在熱烈討論，但若成真，恐讓國民黨邊緣化。

(中時電子報)