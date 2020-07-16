立法院臨時會本週處理監察院人事案，但藍綠甲級動員爆發肢體衝突後，因國民黨立委占據主席台，並推倒發言台，陳菊無法在表定時間上台接受詢問，而國民黨也表達了「廢考監」的主張。對此，國民黨立委許淑華昨(15日)在臉書也曬出一張照片，「廢考監、拒投票」，照片一曝光，不到一天的時間，已有1.6萬名網友按讚。

許淑華在臉書曬出一張議場內的照片，只見桌上立牌寫著「廢考監、拒投票」，而她則是綁馬尾、

身穿牛仔褲，以側面姿勢入鏡，美照一曝光，立刻掀起網友討論。許多網友留言寫下「委員辛苦了加油」、「帶人民衝進去」、「真理愈辯愈明！加油」、「神力女超人就是在打擊邪惡之人，委員加油」。

然而，據《中央社》報導，陳菊表示，廢除考監是長期存在的聲音，各黨進來形成共識，強調自己會在修憲後，遵循大法官解釋，依憲法妥善行使監察院長職權，承擔起制度轉換、銜接的重責，完成最後任務，光榮離開。

(中時電子報)