台積電在今盤後法說會前夕，先是周三在美股掛牌的ADR逆勢下挫，再來是外資在近日連續調節持股，且周四開低走低，終場下挫1.52%，報257.5元。令市場對下半年展望相對悲觀。

不過，台積電在高階5奈米、3奈米的製程，多領先對手三星滿多，加上大陸半導體廠根本不是對手，顯示即便未來可能沒有大客戶華為的訂單，但在5G、高速運算等市場愈趨崛起下，源自蘋果、超微等其他大客戶填補產能需求，仍是十足有餘，未來「錢」景不必過分看淡。

在台積電短線漲多拉回，且股王大立光同樣表現不振，加上國泰金、中信金、廣達、第一金、仁寶、友達、群創、台泥、亞泥、台灣大及聯發科等重量級集團股，也臉色不佳下，使台塑四寶、鴻海、南亞科、富邦金、聯電、遠東新、長海海運、台達電與和碩等力挺短多無功而返。

集中交易市場加權股價指數終場報跌45.11點，跌破12200點，為12157.74點，跌幅0.37%，成交1975.82億元。

店頭市場方面，生技股持續拉回，短線合一與中天兩股雖一度打開跌停，試圖跌深反彈，帶動多方氣勢，但該兩股盪走疲，中場後再度雙雙跌停，顯示底部區還待進一步觀察，使市場買氣仍相對保守。

除生技表現不佳外，電機、電子、航運、營建等族群也震盪趨疲，使紡纖、化學、鋼鐵與觀光等類股指數力挺多方無功而返，指數持續向下修正，終場報跌0.63%，為166.8點，成交659.29億元。

業內人士指出，生技股中多格局並未全然看淡，在政策面作多，與未來生醫仍是國內積極發展重點兆元產業之一下，顯示該族群適度休息後再出發仍審慎樂觀，後市不必過分悲觀。

另外，新台幣兌美元匯價迄午盤暫報大幅升值1.12角，為29.7元，雖央行在終場前仍會全力作價，使短期新台幣不致輕易升破29.5元下，使台灣在下半年外銷競爭力仍可期，且檯面下的資金行情洶湧，挹注台股穩步走多具正向，部分已在前波進行中期整理的質優股，逢低可留意波段買點。

(工商 )