11日頒獎的第22屆台北電影獎最佳新演員獎，由短片「再見主管」中揣摩少觀所學員的15歲李曆融奪得。李曆融是雲林縣口湖鄉孩子，今年剛從國三畢業，媽媽楊雅君說兒子從國小參加班級演出，甚麼都愛演，沒想到會得這麼大的獎。

李曆融自小與外婆生活，能操一口流利的台語，讀口湖鄉下崙國小時就很愛演，經常在校內活動擔綱演出，楊雅君說，兒子在家很正常，一上台甚麼都演。

李曆融小六曾參與導演呂柏勳的電影演出，也是口湖鄉人的呂柏勳把李曆融推薦給導演林亞佑，促成他演出「再見主管」短片，去年請假兩周到少觀所觀摩。

楊媽媽說，導演覺得兒子的個性活潑、直接，適合演出片中的少觀所學員角色，兒子不排斥就演了。

她表示，兒子在家其實滿安靜，看到預告片嚇一大跳，片中的兒子很兇，髒話講很多。

11日台北電影獎最佳新演員獎揭曉時，李曆融在台上愣了一陣子，最後才擠出「大家好，我是李曆融」笑翻全場。

楊雅君說，聽到頒獎人喊出「李曆融」時，兒子和她都「驚到」，兒子事前告訴她對手很強，不用準備感言，當她聽到兒子獲獎時腦袋一片空白，不知道該怎麼辦。

雲林縣長張麗善日前接見李曆融，恭喜他在眾多競爭者中脫穎而出，期許每個雲林子弟都勇敢逐夢。

楊雅君說，沒得獎煩惱，得獎也煩惱，兒子年紀還小，課業和演藝孰輕孰重？眼前還是希望兒子能把該完成的學業讀完。

(中時 )