「師鐸獎」得獎者育英國中黃淑娟從事教職34年，她將學生當作自己孩子照顧關心。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

「師鐸獎」得獎者明道高中陳加南經營「藍韻國樂社」深耕音樂教育。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

榮獲教育奉獻獎的立人高中呂玉郎在921地震教育園區導覽志工至今已15年。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

榮獲教育奉獻獎的立人高中呂玉郎擅長將地球科學的知識，以淺顯易懂方式向民眾解說。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

榮獲教育奉獻獎的育英國中張織雲著重關懷與品德教育，用愛澆灌學生。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

榮獲教育奉獻獎的西區忠孝國小尤隆行提供獎學金並整合社會資源協助校方推動活動。（台中市教育局提供／王文吉台中傳真）

台中市西屯區上石國小閔柏惠等8位教師長年投入教職、在教學領域有創新佳績，榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」，人數為全國之冠。另育英國中張織雲、立人高中呂玉郎及西區忠孝國小尤隆行退休後仍從事教育、輔導學生等志願服務工作，榮獲教育奉獻獎，樹立典範。

教育界最高榮譽「師鐸獎」得獎者有上石國小閔柏惠、台中特殊教育學校周玫君、內新國小張聖藝、益民國小王姝媛、四育國中周志偉、育英國中黃淑娟、明道高中陳加南、大坑國小校長趙秋英等。

上石國小閔柏惠推動國際教育主題課程，帶孩子們走向世界；台中特教學校周玫君兩度榮獲教學卓越獎，長期奉獻特教領域並開發中重度障礙生的教材，帶領校方同仁完成多項創意方案，開設重度生的特色課程、親職教育。

內新國小張聖藝運用資訊科技創新教學，申請各項計畫、指導社團，並成立教專社群，帶領全校課程及教師專業發展；益民國小王姝媛曾任教國小部普通班、特教班與資源班，對特教生深有同理心，善用多元教學，讓孩子找到舞台，建立自信，並創建舞蹈隊及武術隊。

育英國中黃淑娟從事教職34年，她將學生當作自己孩子照顧關心，先建立信任關係，再引導改變生活習慣或不良行為，付出愛心讓心柔軟，行為也跟著良善。四育國中周志偉教學活潑有創意，指導學生參與比賽，開發潛能。

明道高中陳加南以「家」為理念經營「藍韻國樂社」，也用志工服務方式，將音樂分享到安養院、監獄、護理之家等，甚至到泰北、內蒙、非洲坦尚尼亞等地。大坑國小校長趙秋英喜歡以「討論」方式和大家互動，包括邀請家長、孩子規劃國際交流，與大坑魚丸伯合作「偏鄉義煮活動」，讓孩子們明白助人為樂。

榮獲教育奉獻獎的育英國中退休教師張織雲重視關懷與品德教育，是資源班公認的慈祥媽媽。她說，資源班學生易受同學排擠，她用傾聽者的態度，關懷學生，並分享勵志故事與靜思語，不斷鼓勵他們，使學生學會面對外在環境，排解負面質疑，建立正面積極的態度。

立人高中呂玉郎在921地震教育園區當導覽志工已15年，服務時數超過8000小時，呂老師擅長將地球科學知識，以淺顯易懂的方式解說，更樂於分享地質知識，為園區培養人才。各界一致肯定呂老師的教學服務，已榮獲教育部、衛福部及自然科學博物館等單位共31座獎項。

西區忠孝國小尤隆行以輔導方式關心學生，並引導行為略偏差的學生導正言行，此外，尤隆行捐贈獎學金，感恩和母校的緣份，更整合社會資源協助校方推動相關教育活動。

(中時 )