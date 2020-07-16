台中市西屯區上石國小閔柏惠等8位教師長年投入教職、在教學領域有創新佳績，榮獲教育界最高榮譽「師鐸獎」，人數為全國之冠。另育英國中張織雲、立人高中呂玉郎及西區忠孝國小尤隆行退休後仍從事教育、輔導學生等志願服務工作，榮獲教育奉獻獎，樹立典範。
教育界最高榮譽「師鐸獎」得獎者有上石國小閔柏惠、台中特殊教育學校周玫君、內新國小張聖藝、益民國小王姝媛、四育國中周志偉、育英國中黃淑娟、明道高中陳加南、大坑國小校長趙秋英等。
上石國小閔柏惠推動國際教育主題課程，帶孩子們走向世界；台中特教學校周玫君兩度榮獲教學卓越獎，長期奉獻特教領域並開發中重度障礙生的教材，帶領校方同仁完成多項創意方案，開設重度生的特色課程、親職教育。
內新國小張聖藝運用資訊科技創新教學，申請各項計畫、指導社團，並成立教專社群，帶領全校課程及教師專業發展；益民國小王姝媛曾任教國小部普通班、特教班與資源班，對特教生深有同理心，善用多元教學，讓孩子找到舞台，建立自信，並創建舞蹈隊及武術隊。
育英國中黃淑娟從事教職34年，她將學生當作自己孩子照顧關心，先建立信任關係，再引導改變生活習慣或不良行為，付出愛心讓心柔軟，行為也跟著良善。四育國中周志偉教學活潑有創意，指導學生參與比賽，開發潛能。
明道高中陳加南以「家」為理念經營「藍韻國樂社」，也用志工服務方式，將音樂分享到安養院、監獄、護理之家等，甚至到泰北、內蒙、非洲坦尚尼亞等地。大坑國小校長趙秋英喜歡以「討論」方式和大家互動，包括邀請家長、孩子規劃國際交流，與大坑魚丸伯合作「偏鄉義煮活動」，讓孩子們明白助人為樂。
榮獲教育奉獻獎的育英國中退休教師張織雲重視關懷與品德教育，是資源班公認的慈祥媽媽。她說，資源班學生易受同學排擠，她用傾聽者的態度，關懷學生，並分享勵志故事與靜思語，不斷鼓勵他們，使學生學會面對外在環境，排解負面質疑，建立正面積極的態度。
立人高中呂玉郎在921地震教育園區當導覽志工已15年，服務時數超過8000小時，呂老師擅長將地球科學知識，以淺顯易懂的方式解說，更樂於分享地質知識，為園區培養人才。各界一致肯定呂老師的教學服務，已榮獲教育部、衛福部及自然科學博物館等單位共31座獎項。
西區忠孝國小尤隆行以輔導方式關心學生，並引導行為略偏差的學生導正言行，此外，尤隆行捐贈獎學金，感恩和母校的緣份，更整合社會資源協助校方推動相關教育活動。
(中時 )
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