冷淡已久的戲院終於再度湧現人潮。（車庫提供）

由《屍速列車》團隊斥資220億打造的活屍動作大片《屍速列車2：感染半島》，15日上映於全台大開300個影廳，單日票房近2400萬，登全台票房冠軍，單部片全台票房佔比近76％，首日開票成績不僅超過前作《屍速列車》，更超越了今年在台上映票房冠軍《猛禽小隊：小丑女大解放》首日的1224萬，成為今年在台上映電影的開票冠軍。

上一次首日開票超過兩千萬的作品已經是去年7月底上映的《玩命關頭：特別行動》，睽違1年，《屍速列車2》在新冠肺炎疫情時期仍能創下開票佳績，實屬不易，電影也同步在韓國上映，首日榮登票房冠軍，單日觀影人數更多達35.3萬人次，同為今年在韓上映電影開票冠軍。

電影在台上映後，全台戲院重新湧現人潮，售票櫃台排隊買票的畫面是疫情後睽違5個月難得一見的盛況，許多民眾紛紛表示已好久沒進戲院，更有戲院業者表示，有好長一段時間影城附屬咖啡廳的顧客人數還比買票看電影的人更多，被視為疫情後的電影產業轉捩點，影業人士多認為《屍速列車2》的上映是十分重要的指標，將影響到後續影業的發展。

(中時 )