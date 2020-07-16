受西南風沉降影響，天氣高溫炎熱，台灣東南部地區有焚風發生的機率，今(16)日中午氣象局針對花蓮縣縱谷，台東縣亮起橙色高溫燈號，有38度極端高溫出現的機率，截至目前東部地區已有9測站高溫超過38度，其中台東縣太麻里2號測站和金崙測站測得40.0度極端高溫。

氣象局預報員陳伊秀表示，今天中午花東地區出現38度以上極端高溫，其中2自動測站測得40度，主要原因為焚風沈降作用影響，提醒民眾務必注意熱傷害並隨時補充水分。

根據氣象局網站公布高溫測站資訊，中午12:00及13:01分別在台東縣太麻里2號測站和金崙測站測得40.0度高溫，太麻里鄉1號測站12:26測得39.0度、金峰鄉嘉蘭測站12:10測得38.8度、台東縣關山測站13:00、太麻里測站12:20測得38.5度，花蓮縣富源測站12:20測得38.3度，花蓮縣玉里測站13:00、台東縣太麻里歷坵測站測得38.0度。

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