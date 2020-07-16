台積電(2330)2020年第二季毛利率續升至53%，獲利再創新高，稅後純益約1208.2億元，季增3.3%，每股盈餘4.66元。

台積電今日舉行第二季線上法說會，公布第二季財報；合併營收約3107億元，與第一季大約持平，比去年同期增加28.9%；第二季毛利率為53%，優於預期，比第一季的51.8%續揚，帶動獲利連續第二季創新高，第二季稅後純益約1208.2億元，季增3.3%，年增率達81%，每股盈餘為4.66元。

台積公司2020年第二季毛利率為53.0%，營業利益率為42.2%，稅後純益率則為38.9%，均優於第一季的毛利率為51.8%，營業利益率為41.4%，稅後純益率則為37.7%。

若以美元計算，台積電2020年第二季營收為103.8億美元，亦為次高紀錄，較2019年同期增加了34.1%，較今年第一季則增加0.8%。

7奈米製程出貨佔台積公司2020年第二季晶圓銷售金額的36%；16奈米製程出貨佔全季晶圓銷售金額的18%。總體而言，先進製程（包含16奈米及更先進製程）的營收達到全季晶圓銷售金額的54%。

(時報資訊)