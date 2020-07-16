國泰金(2882)旗下國泰證券針對全球主要股市及商品提出7月投資氣象觀察，由於接近美國大選，加上政府救市政策挽救市場流動性風險，股市雖震盪機率高，仍維持偏多看法。

此外，大陸對外逐步開放、疫情控制良好，且對經濟增長措施不斷等因素吸引市場關注，而東南亞市場除端出救市政策外，振興政策以及吸引外資投資措施，均有助於經濟表現回穩，因此對美國、大陸、新興亞洲抱持「正向」看法。

美國總統選戰開打，除了疫情引發經濟危機需要多加警覺外，依據歷史經驗，美國總統大選前3個月，美股上漲的機率高，國泰證券整理，自1964年以來，美國總統大選的前3個月，S&P 500指數的上漲機率高達64％，由此可見市場通常受到選前的政策利多而有所表現。然而，就過去金融市場表現來看，越接近選前，股市波動大，若大選後政黨輪替，政策面的不確定性也將升高。

國泰證券表示，目前距離美國總統大選不到5個月，影響因素大致有疫情所引發的經濟危機、疫情處理方式以及美國非裔人權行動後續發展等，儘管美國景氣因解封而逐步回溫，各州第二波疫情擴散，預期將壓抑復甦力道，因此，疫情的控制仍為重要關鍵。

此外，7月中旬美國企業陸續公布第二季財報及財測展望，觀察疫情爆發後，最早突破前波股價高峰的包括生技類股以及代表科技類股的那斯達克指數，預期屆時財報表將獲得檢驗。

美股為全球主要股市要指標，由於2020年美國危機不斷，先是新冠疫情，接著非裔之死更引發各地種族爭議的示威活動，再加上今更躬逢總統大選年，美國總統川普為爭取連任，首要任務將是維持美股強勢與刺激美國經濟復甦。

國泰證券認為，美國政府推出寬鬆貨幣政策及經濟刺激方案，該規模皆已超越金融海嘯的救市規模，預期能夠提供市場有力支撐。然而，不確定因素仍存在，面對市場波動可能加大的情況下，資產配置上宜留意操作靈活度及風險分散，投資人不妨可參考股債平衡策略，留意前景明朗的科技、生技及醫療類股等持續扮演重要支柱的趨勢產業，搭配黃金及公用事業類股作為防禦性配置；債券則以投資等級債券為主，在波動環境中進行合適的資產配置。

(時報資訊)