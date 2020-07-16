陳東豪臉書。（摘自陳東豪臉書）

陳姓男子今年1月時在超商醉倒，萬華分局員警獲報前往勸導時，竟遭陳辱罵三字經還動手襲擊，台北地院認為陳男喝醉全無記憶判無罪。對此，資深媒體人陳東豪直言，這個判決結果，是又要引起全民公幹嗎！

判決指出，陳男1月9日凌晨4時在萬華超商醉倒，吳姓、林姓2名員警前往處理，要求陳出示證件時，陳竟揮手攻擊警察，更大罵：「靠腰！」、「我x你老師！」，在衝突過程中，造成吳林兩位員警受傷掛彩。陳後來依妨害公務罪法辦、起訴。

法院開庭後，陳辯稱自己「當時喝醉」，不知道做了什麼，後來看警察的秘錄器，才發現自己做錯，願向警察道歉。法官採信其說詞，認為他喝醉沒有記憶，動粗、罵髒話並沒有主觀犯意，判無罪可上訴。

對於這個判決結果，陳東豪在臉書發文表示，「酒醉無意識所以襲警無罪，司法院長或那位法官大人要不要說明一下？這不是擺明要全民公幹嗎」？底下網友也直言，「酒醉可以打法官？」、「酒後亂性，也應該屬無意識行為，無罪」、「司法還是私法，台灣人的痛」、「以後要打人就先喝幾瓶酒，等於無罪」、「酒醉無意識，開車撞死人也無罪」！

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(中時電子報)