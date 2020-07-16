傑米福克斯靠肉身搶當地表最強老爸，吞下神秘藥丸獲超強神力。（Netflix提供）

由好萊塢型男喬瑟夫高登李維（Joseph Gordon-Levitt）搭檔奧斯卡影帝傑米福克斯（Jamie Foxx）主演的科幻動作電影《超能計畫》，片中兩人聯手緝兇，對抗因為吞下神秘藥丸而獲得隱形變色龍、瞬間化身自燃彈、身體巨大化等超能力的邪惡犯罪分子，有多場突破感官極限的超能力大對決。

在最新釋出的預告片中，美國紐奧良街頭出現一種能夠激發人類潛能、服用後就能立刻擁有限時5分鐘超能力的神秘藥丸，只要服藥、人人都有機會成為超級英雄或極惡反派，犯罪份子更因神秘藥丸日漸囂張。喬瑟夫高登李維這回演出紐奧良最帥警察，同樣有著反骨個性，不滿警察執勤期間必須要赤手空拳面對危機，決心反過來利用神秘藥丸保護自己。在一場街頭追捕「隱形人」惡徒的戲時，遭對方近距離壓制再殘忍槍擊爆頭，喬瑟夫高登李維立刻吞下神秘藥丸、激發出專屬超能力「身體硬化」反彈奪命子彈，下一秒帥氣重拳打趴歹徒。

傑米福克斯則展現出「地表最強老爸」氣勢，為拯救遭歹徒擄走的女兒，發現竟與神秘藥丸有關，男子氣概爆表的他更選擇不依賴藥丸帶來的超能力，徒手對決全身噴發火焰的毒販，面對超能力氾濫的環境，兩人各自為查明真相、救出女兒，意外組成黃金搭檔，追查神秘藥丸背後的幕後黑手。電影8月14日於Netflix上線。

(中時 )