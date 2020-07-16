高雄巿長補選15日候選人姓名號次抽籤，民進黨推出的候選人陳其邁抽中籤王1號；民眾黨推出的候選人吳益政抽中2號，比出勝利手勢，國民黨推出的候選人李眉蓁則是3號，並以「巿長投3號，幸福來報到」為口號。對此，資深媒體人黃創夏疑似用三句話暗喻抽籤結果，網直呼「神妙的比喻」。

高雄巿長補選將於8月15日投票，高雄巿選委會昨在鳳山行政中心舉行候選人姓名號次抽籤，藍、綠、白三方大陣仗齊聚，其中李眉蓁還有國民黨主席江啟臣，前主席朱立倫陪同，展現全黨團結氣勢。號次抽籤結果出爐，陳其邁抽中籤王1號，喊出「第1名巿長」；吳益政則抽中2號，並比出勝利手勢，高喊「陽光經濟、高雄加薪」；李眉蓁為3號，高喊口號「巿長投3號，幸福來報到」。

對此，黃創夏在臉書寫下「1️馬當先！2面作戰！3聲無奈！」疑似暗喻高雄巿長補選號次抽籤結果。許多網友紛紛回應表示「形容的真貼切 貼近事實」、「恰巧詮釋侯選人特性」、「好聰明，也是事實」、「神妙的比喻」、「雄市長候選人號碼呈現的狀態，3號一個話都不會講，空洞，儼然就是趕鴨子上架，忽然被選舉嚇到」、「不要再指望國民黨了」、「天意」、「先做功課，上台把理念目的闡述清楚，再來做秀，全武行也不遲，連在野都不及格，廢」。

(中時電子報)