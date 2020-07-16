國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，全球經濟活動先前因新冠肺炎疫情而出現前所未見的衰退，如今已逐漸回溫，但第二波疫情可能帶來更多衝擊。

喬治艾娃指出，為了遏止疫情和減緩經濟蕭條所投入的財政成本，加重原本就已相當高的債務水準，但現在要撤除這些必需的安全網還言之過早。

喬治艾娃在部落格坦言：「我們尚未脫離險境」。周六她將與20國集團（G20）財長、央行總裁進行線上會議。

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