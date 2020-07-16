IMF總裁警告：全球經濟仍面臨風險 14:202020/07/16 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 國際貨幣基金（IMF）總裁喬治艾娃（Kristalina Georgieva）表示，全球經濟活動先前因新冠肺炎疫情而出現前所未見的衰退，如今已逐漸回溫，但第二波疫情可能帶來更多衝擊。 喬治艾娃指出，為了遏止疫情和減緩經濟蕭條所投入的財政成本，加重原本就已相當高的債務水準，但現在要撤除這些必需的安全網還言之過早。 喬治艾娃在部落格坦言：「我們尚未脫離險境」。周六她將與20國集團（G20）財長、央行總裁進行線上會議。 (工商 ) #全球 #喬治艾娃 #IMF #總裁 #全球經濟 也許您會感興趣 財經熱門新聞 人民幣衝破7快了！專家爆下一波驚人價位 - 財經 慘！陸股大屠殺4.5％ 貴州茅台狂崩成兇手 - 財經 他狂喊台積電500元！散戶別忘了6年前這檔股票 - 財經 散戶小心！看新聞押這幾檔股票 專家爆最慘結果 - 即時 慘！押最狂妖股變冤魂？專家爆4字救散戶 - 財經 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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