由林依晨、柯震東主演的奇幻愛情電影《打噴嚏》在14日舉辦首映會，來賓禾浩辰原裝扮成「音波俠」，重現片中經典片段驚喜現身站台，他在不僅在片中獻「聲」客串力挺，電影上映第1天，他就與師弟蔡凡熙聯手包下影廳，回饋200名幸運的粉絲。

日前禾浩辰、蔡凡熙在社群網站上公佈兩人一起包場回饋粉絲的活動，只要現場排隊就能免費入場觀賞《打噴嚏》，還有機會和男神互動，所以在活動開始前6小時，影城外就引起暴動，超過百位粉絲已經迫不及待在現場等候。

這次包場的起因是柯震東親自用語音訊息邀請禾浩辰、蔡凡熙兩位師弟包場，希望可以為台灣影視產業帶來希望，禾浩辰表示：「《打噴嚏》是一部帶給大家勇氣的電影，很希望可以把這份正面能量跟喜歡自己的粉絲們分享。」蔡凡熙則笑說：「本身就很喜歡看英雄電影，看完《打噴嚏》後就非常喜歡，也希望大家可以找到屬於自己的英雄、或成為自己英雄。」

電影映畢後，編劇九把刀以及男主角柯震東一同回娘家出席群星瑞智經紀公司老闆柴智屏以及兩位師弟禾浩辰、蔡凡熙的包場，除了參與映後外，還與到場的粉絲觀眾問答互動，蔡凡熙先是無厘頭地介紹自己是「完全沒有演出的蔡凡熙。」柯震東也被拱唱主題曲〈約定一拳〉，害羞的緊抱禾浩辰，而禾浩辰被問到若有機會最想演出片中哪個角色？他則幽默回答最想當林依晨飾演的心心姐姐。電影上映中。

(中時 )