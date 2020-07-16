台南張姓國小老師任教27年來，遭控性侵害、性騷擾多名女學生，以及不當體罰學生等，經監委高鳳仙調查發現，張姓老師任職學校的校長、導師等教育人員知悉，卻未依法或延遲通報，監察院今天通過調查報告，糾正那拔國小、新市國小、台南市政府教育局，要求議處違失人員。

監委表示，張師於81年至108年任教台南市那拔國小、新市國小期間，遭控性侵害或性騷擾32件與不當體罰9件，受害學生分別為31人、29人，以及違法在家補習。

監委說明，經調查後，那拔國小8名受害人出面指證遭張師性侵害或性騷擾案件、不當體罰學生2件，前那拔國小校長林信宏知悉卻私下協調張師調校至新市國小，導致新市國小受害人達23人，且林信宏、那拔國小主任許崑泉與前督學林慶煌，分別知悉學生遭性侵害、性騷擾或遭張師體罰，但均未依法通報及處理，核有重大違失，建議台南市政府教育局予以嚴懲。

監委指出，張師經林信宏私下協調，自89年8月調職至新市國小，到108年5月29日解聘期間，清查共有23名女學生遭張師性侵害或性騷擾，27名學生遭不當體罰，多名校長、導師等教育人員漠視且未依法通報，核有違失。

監委提及，那拔國小及新市國小均未依法採取性侵害及性騷擾防治措施，未依法建立安全的校園空間，未能即時杜絕事件發生，台南市政府教育局難辭監督不周之責，均核有違失。

監委表示，經訪談發現、人本基金會查復資料及新市國小性平會訪談記錄，張師任教期間違法體罰學生共計9件，包括那拔國小2件2人、新市國小7件27人，但台南市教育局僅知悉3件，未督導那拔國小及新市國小就張師體罰學生案進行清查，也有不當。

(中時 )