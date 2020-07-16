防疫解封，花蓮各項大型戶外活動逐步恢復，花蓮重要路跑盛事「2020花蓮太平洋縱谷馬拉松」12月5日登場，早鳥優惠，前3000人可獲專屬設計運動後背包。開放報名後，詢問電話（網路）很多，還問這款包包哪裡可買？花蓮市長魏嘉賢今宣布「加碼」，只要在7月底前報名並繳費都送紀念運動後背包。

太平洋縱谷馬拉松今年邁入第6屆，由花蓮縣政府、花蓮市公所及花蓮市民代表會指導，花蓮市體育會主辦。有全馬42公里、半馬21公里、小馬10公里、迷你馬5公里以及視障組，總獎金高達21萬元，還有多家旅宿業者配合祭出好康。

今年邀請運動網紅「咪咪愛運動」合作，而本月10日報名啟動記者會這一天，咪咪Mimi肩上掛著的這款運動後背包現場吸引不少人的詢問，包括相關照片PO上太平洋縱谷馬拉松的官網後，也有不少臉友私詢小編，想知道哪裡可以購買。

魏嘉賢說，這款運動後背包為今年馬拉松活動的限量版，背包上印有今年的主視覺，透過設計的造型來強調馬拉松運動的精神以及花蓮的壯闊之美，而這款獨一無二的運動後背包只在太平洋縱谷馬拉松。

因有太多人擔心報名時會在3000人以外，而無法拿到紀念運動後背包，紛紛上太平洋縱谷馬拉松官網詢問小編報名排列的名次，讓小編不斷地頻繁回覆。為感謝愛好馬拉松運動好手的支持，魏嘉賢說，只要在7月31日前報名並完成繳費者，一律贈送運動後背包，歡迎愛好愛馬拉松運動朋友，大力支持。

(中時 )