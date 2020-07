防彈少年團(BTS)於15日發行最新專輯《MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~》,發行首日捷報不斷,先是在全球81區iTunes專輯榜上獲得冠軍,實體專輯更以超過44萬7千張的亮眼數字,成為日本ORICON公信榜上本年度內最高銷量專輯,環球音樂更為了本次的專輯,在台灣北中南3地設立了超大電視牆的戶外宣傳廣告,讓台灣粉絲們可以一起共襄盛舉。

新專輯中由成員JUNGKOOK參與製作的新曲〈Your eyes tell〉,被選為日本電影《你的眼詢問著》(暫譯)的主題曲,在完整專輯正式發行後〈Your eyes tell〉隨即站上全球共93區iTunes熱門單曲榜的第一,並打破紀錄成為史上在iTunes中獲得最多冠軍的日語歌曲。

在日本公信榜上公開的最新數據中,BTS的新專輯《MAP OF THE SOUL : 7 ~THE JOURNEY~》以44萬7千869張登上日冠軍,對比BTS的上一張日文專輯《FACE YOURSELF》的首日銷量18萬8千,足足是兩倍的成長幅度,不僅為海外藝人首日銷量的新高紀錄,同時這也是2020年內日本發行的所有專輯中最高成績。新專輯由台灣環球音樂帶來共5個版本的官方進口盤,每張專輯內還有海外獨家限定的小卡特典,現已在台上市。

(中時 )