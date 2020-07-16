《永樂大典》明解縉等撰，明嘉靖隆慶間(522-1572)內府重寫本，本冊為館藏號08014，存二卷，為卷二萬四百七十八、卷二萬四百七十九職字。此二卷收錄記載與職字相關各種官職銜稱的解說、沿革等之各類史書文獻內容。（國圖提供／李侑珊台北傳真）

《永樂大典》是編撰於明成祖永樂年間一部巨大的類書，堪稱明代第一「百科全書」，國家圖書館珍藏其中8冊孤本，近期已全文影像數位化，公開放置於「古籍影像檢索系統」，免費提供各界瀏覽使用。

明代珍貴古籍《永樂大典》，其中2冊（共4卷）明嘉靖年間手抄本，本月7日在法國巴黎拍賣，最後以640萬歐元落槌，加上佣金為812.8萬歐元（約新台幣2.7億）成交，價值不斐。

而在我國方面，除了故宮博物院藏有62冊《永樂大典》之外，還有中央研究院歷史語言研究所典藏2冊、國家圖書館則典藏8冊。國圖所藏的8冊《永樂大典》，數量雖不多，但其中編號「13991」《永樂大典》的卻是全球研究古典戲曲研究者口耳傳頌不絕的「秘碼珍笈」，舉世聞名。

《永樂大典》內容多達22,877卷，裝成11,095冊，約3.7億字，依照「洪武正韻」分列，全書概括經史子集及天文、地理、醫卜、僧道、技藝各方面，採輯圖書多達七、八千種，其中蘊含五代、十國、宋、遼、金、元諸朝累藏典籍，所以書中大量引用歷史中罕見的奧籍祕典，對於後世極具輯佚、校讎等多方面的價值及影響，彌足珍貴。唯因篇帙龐大，未能刊刻出版，編纂完成時只有一部手抄的正本。至明嘉靖末葉，另又以摹寫方式完成副本一份，以備不虞。

明代覆亡，《永樂大典》正本也告丟失毫無下落，後世現存的《永樂大典》都是明嘉靖年間抄下的副本。然而，入清後，《永樂大典》逐漸散佚，光緒初年重修翰林院，檢查不足五千冊；之後又遭到八國聯軍的毀掠，流失海外，近年來，在拍賣會上和收藏家裡發現所發現的全部加在一起，也僅僅只有800卷，分藏世界各地，彌足珍貴。

話說國圖典藏編號「13991」《永樂大典》一冊，內容主為戲文，自卷一萬三千九百六十五起，迄一萬三千九百九十一止，凡二十七卷，共收戲文三十三種，原書皆已亡佚。民國九年，名儒葉恭綽於英國倫敦一小古玩肆中購得此冊，書中存錄「小孫屠」、「張協狀元」、「宦門子弟錯立身」三本戲文，皆學者所未見，為今存最古之南戲全本，此一絕世孤本，品質精良，不僅具特殊歷史、文化與學術價值，在戲曲史上的意義與價值更是不言可喻。

國圖曾淑賢館長透露，這冊當年由已故書畫大家葉恭綽秘藏的孤本，因抗戰爆發、時局混亂而不知下落，因此學界曾普遍認為已經佚失，未料國圖於抗戰期間輾轉購得包含此冊在內的8冊《永樂大典》，並完整保存至今，且經文化部指定為國寶級古籍，吉光片羽，彌足珍貴。

(旺報 )