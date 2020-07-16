美國國務卿蓬佩奧在美國時間15日聲稱，美國將對華為等大陸科技公司的部分雇員實施簽證限制，稍晚美國務院官網就正式發佈聲明。對此，華為美國公司首席安全官安迪‧珀迪（Andy Purdy）接受美媒採訪時批判，用這樣的報復行動去傷害中國毫無道理。

據美國有線電視新聞網（CNN）報導，在談及美國針對華為員工的簽證限制時，珀迪指出，儘管有巨大的分歧，但美國和中國應該開始對話，由兩國政府需求攜手解決世界上一些重要問題。

就在蓬佩奧發聲之前，英國14日對華為5G發出禁令，CNN指出在美國政府接連幾個月進行施壓後，英國決定推翻之前允許華為參與5G建設的決定。

珀迪認為，英國的決定與美國官員所聲稱的「安全問題」與「華為與中國政府有關聯」等原因無關。但英國針對華為的禁令是在美國5月實施新制裁之後發出。他認為是美國的新制裁促使英國做出這一舉動。

(旺報 )