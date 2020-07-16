國光客運加開免費接駁車。（業者提供）

國光客運加開免費接駁車。（業者提供）

交通部「安心旅遊」推7、8月間，19歲以下玩遊樂園免費，讓遊樂園人潮滿出來。昨天開始放暑假，加上近來天氣炎熱，不少年輕人都跑到麗寶樂園玩水。國光客運今日表示，今天上午發出13班接駁專車，比昨天再增加12班。

國光客運朝馬站今天上午擠滿揪團前往麗寶樂園馬拉灣的年輕人。國光客運朝馬站長曠蘭美說，今天又比昨日第一天暑假多，按照麗寶樂園原訂班表，每天上午預訂發出4車次，現在是預期的3倍以上，上午發出接駁專車13班次，比昨天暑假第一天12班又再增加。

全台最大水樂園麗寶樂園馬拉灣，原本每張門票售價超過500元，搭配「安心旅遊」19歲以下免費入園優惠，成為夏日消暑的首選，還可連同一旁探索樂園水陸雙樂園連玩兩天。國光客運台中朝馬站6號月台提供免費接駁車直達園區，是不用開車最方便又划算的選擇。

站長曠蘭美說，國光客運全台共有12條路線行駛朝馬站，由北到南從台北、埔里、嘉義、台南、高雄以及屏東等各地都有直達班車，總發車班次超過300班，光是台北開往朝馬就多達30班次以上，抵達朝馬站後，即可無縫接駁轉往馬拉灣樂園。

(中時 )