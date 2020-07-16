在台積電開低走低壓抑下，短多暫呈觀望窘境，不過，國安基金於昨開例會，仍決定不退場，說明國家隊法人在台股萬二高檔，仍有意持續護盤，使投信法人、自營商、大股東、主力群與中實戶等市場大戶，等同吃了一劑定心丸，對台股波段輪動攻堅仍具正向。

上市股今強勢漲停者，包括辛耘、大洋、利奇、懷特、高力與元晶等20支股票，而單日漲幅逾5%者，進一步達35檔股票。

上櫃股票強勢登頂者，包括同致、金利、曜越、系統電及友銓等17檔股票，而單日漲幅逾5%者，也增至33檔，顯示上市、櫃股票在主力色彩濃厚股票仍活蹦亂跳下，後市仍審慎樂觀。

周四跌幅較者，上市、櫃有同泰、亞諾法、合一、中天及晶宇等7檔股票高掛跌停板；而單日跌幅逾5%者，則進一步達30支。不過，短線上漲股票已明顯比下跌多，顯示市場人氣仍匯聚，逢低布局者大有人在。

成交量方面，上市股票交投前10名，包括聯電、金像電、群創、台積電、緯創、仁寶、鴻海、中信金、聯合再生及友達。上櫃股票交投前10名者，包括太景*-KY、漢磊、精材、晟德、光洋科、雙鴻、健亞、合晶、元太、中天及中美晶。

(工商 )