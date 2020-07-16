由新銳導演簡學彬執導，集合台灣青春實力派新星曹佑寧、陳妤、林映唯等人共同演出的校園純愛故事《可不可以，你也剛好喜歡我》，片中曹佑寧和陳妤有一場在大賣場意外得罪黑幫小混混，兩人在百貨公司狂奔躲避，現場沒有清場，超會跑步的兩人不停來回飛奔，讓陳妤大呼過癮：「我們好像在拍特務片啊！」

電影雖然是充滿粉紅泡泡的初戀告白電影，但簡學彬卻不時安排動作場面，一場曹佑寧與陳妤在百貨公司討論如何追求校花的戲，內心五味雜陳的陳妤意外揮手打中黑道小混混的鼻子，曹佑寧挺身保護她，引發了一場在賣場的追逐戰。

他們兩人跑遍了百貨公司，為了求真實感，劇組只有在定點架上攝影機，但工作人員沒有特別擋住逛街民眾，他們都在觀察狂奔路線，陳妤笑說：「我們起跑前會討論一番，像是左前方有二個小朋友，遠方右邊還有一群人，都要避開。」

曹佑寧是棒球隊出身，體力過人，跑步就是他的長項，沒想到個子嬌小的陳妤也是個運動好手，對跑步也很在行，之前去上吳宗主持的《綜藝玩很大》，跑步的速度嚇到所有來賓和主持人，展現特別的能力，她透露因此instagram增粉上千人，讓她覺得很驚喜。

另《可不可以，你也剛好喜歡我》的番外篇短片《喜歡你，可以嗎？》前6集的播出受到歡迎，在Friday影音也創下超過20萬的瀏覽次數，今天將播出完結篇，戲組還特請到網路上知名的愛情專家海苔熊及張忘形等人來客串演出咖啡店的客人。電影8月21日上映。

(中時 )