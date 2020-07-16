根據農委會最新統計，截至今年5月底，我國養豬場數降為6609場，較去年同期減少390場，續寫歷史新低，不過農委會副主委黃金城宣示，4年內毛豬增產100萬頭的目標不變，要靠提升育成率來進行。

農委會昨天公布最新的各縣市養豬場數與頭數統計，養豬場數最多的前2名為屏東、雲林，其中屏東在養頭數122萬，雲林則高達156萬頭，佔全台2成8的供給量。

中央畜產會執行長王忠恕表示，養豬場數量減少的狀況已持續至少6、7年，現階段的6000多場是歷史新低點，但是未來仍有可能會降低。

王忠恕分析，育成率不佳、養豬環境不好、污染防治環保成本提升、二代無人接班都是養豬場收攤的原因之一，但最大的問題還是在環保。

王忠恕進一步說明，這些離開市場的養豬戶，大多是規模在2、300頭以下的小戶，且也不太願意接受轉型，多半不願意加強環保，或設置污染防護等設施，又因無力投入資材建設缺乏競爭力而離開。

台灣今年好不容易從口蹄疫區中除名，有機會重啟外銷，但養豬場數卻逐年下滑，未來能否扛起外銷產量仍是大問號，但王忠恕認為，場數減少的問題不大，較大的問題是在養頭數，雖然近年來有不少養豬場收攤，但也有大型業者近年來持續增產，這部分是還可以補足。

黃金城則解釋，我國豬肉若要拚外銷，未來4年內要增產100萬頭毛豬，雖然線在養豬場逐年減少，但國內母豬的平均育成率為15.2頭，若能提高至17.2頭，就可望達標，但這目標要配合疫苗開發、加強飼養管理等才有辦法達成，不是一夕間就能完成。

養豬協會秘書長張生金則說，自從大陸爆發非洲豬瘟疫情後，國內就有許多廚餘養殖戶就紛紛退場，政府對於養豬方式也轉趨嚴格，加強輔導改以飼料飼養，很多業者也因疫情及政策趨勢退場。

至於外銷，張生金說目前國內養豬頭數大概550萬頭，只夠自給自足，幾乎可說是沒有數量供應外銷，若有也是港、澳、新加坡等少量的做，要恢復到過去大量外銷至日本，以目前的數量是不可能。

(中時 )