台北市 高雄市長補選台民黨參選人吳益政（左）在立委蔡壁如（右）陪同下，16日在台北發表首波競選廣告，分為「煙火篇」、「陽光篇」2支形象影片，呼籲民眾共同支持「默默做事的人」。（張鎧乙攝）

高雄市長補選倒數不到30天，民眾黨候選人吳益政今發表首波競選廣告，分為煙火篇跟陽光篇，呼籲民眾支持「默默做事的人」。吳益政指出，高雄負債高達3000億元，最大問題出在財政劃分法，該修法躺在立法院多時，歷經民進黨2度完全執政，高雄市立委也都是民進黨籍，高雄財政問題仍沒解決，對手陳其邁總說會爭取中央支持統籌分配款，吳益政痛批，「高雄人不是乞丐」，只是希望中央給予高雄公平的機會。

吳益政今北上赴民眾黨中央舉行競選廣告發表，競選總幹事、黨籍立委蔡壁如陪同出席，蔡壁如細數吳益政過去擔任市議員問政成精，包括推動綠建築自治條例、自行車環境與輕軌建設、反空汙等，讚賞吳益政早已具備市長格局，相信讓吳益政當選市長，會讓重工業的高雄轉骨成為南台灣都會聯合治理的門戶。

吳益政指出，高雄最大的問題就是財政劃分法，例如高雄招商1000億元營業額，高雄稅收增加不到2億元，民進黨候選人陳其邁過去在中央時，總說中央會支持、會爭取，真正問題出在制度，無奈財政劃分法修法躺在立法院20年，民進黨2度完全執政，連高雄8個立委都是民進黨籍，但高雄財政問題依舊沒解決。

「高雄人不是乞丐，不需要跟中央拜託討錢」，吳益政痛批，陳其邁過去在中央都不幫高雄解決問題，現在回來選市長「完全沒道理，高雄人有這麼悲哀嗎？」吳益政強調，高雄人願意打拚，只是期待中央給高雄公平的機會，不需要看中央臉色發錢給高雄。

談到競爭對手民進黨陳其邁、國民黨李眉蓁，吳益政依舊火力全開，左批陳其邁，20年來高雄發生重大爭議都沒看到他的身影：右打國民黨為了解決派系問題，所以提名李眉蓁。

(中時 )