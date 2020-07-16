根據市場研究公司Cross-Sell調查，特斯拉第二季在美國加州的車輛登記數幾乎腰斬。

美國各地在4到6月期間大多都啟動了政府下達的防疫居家令，使汽車生產受到衝擊，並導致汽車銷售崩跌。特斯拉在美國唯一一座汽車組裝廠就位於加州，為了防止新冠肺炎疫情擴散，也在第二季關閉停工約6周。

Cross-Sell周三發布報告指出，在電動車市場領頭羊加州，特斯拉第二季的新車登記數大減近48%，為9,774輛。Model 3在加州的登記數銳減63.6%，為5,951輛。在Cross-Sell追蹤的23個州，特斯拉第二季新車登記數總計為18,702輛，較去年同期大減49%。

不畏防疫封鎖令讓人們出不了門，導致汽車銷售重挫，本月初特斯拉公布第二季交車數達90,650輛，超出分析師預期。不過，新車登記數據未必能準確反映該季的交車數，因為在美國汽車從出售到登記，一般而言需要約30天時間。

(時報資訊)