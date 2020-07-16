美中關係持續緊張，台股今開跌29.81點後指數在平盤附近遊走，10:20過後市場靜待台積電(2330)收盤後法說情緒升溫，台積電創高後拉回，指數翻黑，其中台指期更一度下跌逾百點，摔下5日線，終場台股收跌45.11點，報在12157.74點，成交量為1975.82億元。

權指股方面，台積電(2330)因法說登場，市場觀望氣氛濃，今開低震盪，且盤中跌幅加深，也衝擊台股指數擴大，終場收跌1.57%，報在357.5元，股王大立光(3008)整場多陷震盪，收跌0.3%，驚險守住4000元大關，鴻海(2317)震盪走揚，收漲1.15%，收在87.6元，站穩5日線，其餘權值股方面，聯發科(2454)持續漲多震盪，收跌1.6%，啟動600元保衛戰，面板雙虎友達(2409)、群創(3481)亦小跌震盪，聯電(2303)開高走高，收復月線，走回填息路，終場收漲3.75%。

八大類股漲跌互見，國際油價因美國庫存減少，油價走揚，帶動原物料相關塑化、紡織、橡膠、油電等原物料類股走揚，台塑四寶全數走揚，台塑(1301)、南亞(1303)上漲逾0.5%，與原油直接相關的台塑化(6505)更是大漲1.7%，支撐台股跌幅不至於持續擴大；紡織股受到南向設廠題材，儒鴻(1476)、聚陽(1477)等同步大漲，終場分別上漲逾3.5%、2%。

生醫族群中今市場持續關注合一(4743)，在連續3個交易日開盤直接打入跌停價後，今日跌停開出後，盤中終於打開，一度重新再站上300元大關，但終場依舊打回跌停，鎖在266.5元，母公司中天(4128)亦收在跌停。

分析師表示，台股短線乖離修正，但依舊未脫多方掌控格局，台股自7月起，指數穩定攻堅，相對國際股市有撐，近一周雖在短線乖離放大下出現明顯震盪格局，今日全場關注台積電法說，目前外資籌碼穩健偏多，加上國安基金喊話繼續挺台股，短期震盪無礙後勢，應持續偏多操作，可聚焦半導體、5G、蘋果概念股、自行車及資產股等相關族群。

(時報資訊)