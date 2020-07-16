立法院臨時會明將表決監察院人事案，因審查會持續停擺，引發在野質疑強行投票將違憲。對此，民進黨立院黨團總召柯建銘強調，人事案議程均已議決通過，並經過覆議，但在野黨卻佔領議場，拒絕行駛同意權；反觀被提名人全都按時赴立院簽到樂於備詢，也合法合憲，在野黨卻作賊喊抓賊，根本是沆瀣一氣，鬼扯。

柯建銘也強調，監委人事同意案已經沒有回頭路，不可能從頭說要再來審查，按規畫走明天就是表決。

立法院臨時會原訂周二起審查監察院長被提名人陳菊、監委被提名人的人事案，但因國民黨團認為陳菊等人不適任，發動占領議場，期間民眾黨也出面表態讚聲，審查因而喊卡迄今。但依臨時會議程，明天仍將進入表決，因而引發民眾黨質疑，若未經審查就逕行投票，是違法違憲，呼籲蔡英文總統停止提名作業。

對此，柯建銘指出，臨時會議程在6月29日已由立院院會議決通過，且經過覆議；也就是說，哪一天要做什麼事均已排定，而本周就是要審查監察院的人事案。

因此，柯建銘說，無論是監察院長被提名人陳菊，還是所有監委被提名人，均按表定時間到立院並簽到，樂於接受質詢；但在野黨先是不讓他們上台備詢，後來又說未經質詢是違法、違憲，「有這種道理嗎？」他強調，在野佔領議場導致審查會無法開，責任歸誰很清楚，「最沒資格講違法、違憲的就是在野黨」。

柯建銘透露，週二上午陳菊到立院接受備詢雖然受阻，但在議場後的休息室等待時，因時代力量立委邱顯智告知他說已準備題目要質詢陳菊，因此，經聯繫後，特別請邱顯智到休息室與陳菊面對面對話，時間約有半小時，陳菊這麼做就是要向在野黨展現願意對話的誠意，結果現在卻被說違法、違憲，根本是不知道自己在說什麼。

柯建銘進一步以大法官釋憲文來捍衛明天表決的合法、合憲性。他說，依憲法增修條文第7條規定，監委人選由總統提名，名單送立法院同意任命，這部份蔡英文既已完成提名，也將名單送至立法院，自然沒有違憲問題。

但反觀大法官第632號解釋，針對「立法院遲未行使監察委員人事同意權是否違憲？」釋憲文明確指出立院消極不行使同意權，造成監院無從行使職權，國家憲政制度遭受破壞，自為憲法所不許。換言之，立委杯葛監委人事同意案審查，才是違憲。

柯建銘進一步指出，大法官第342號也解釋，立法院審議法律案，須在不牴觸憲法的範圍內，依其自訂的議事來規範。若以此角度來看監委人事同意案，就是立法院如果是「未經投票表決」，就想讓所有被提名人通過，這當然違憲；但只要最後有投票，就不會有違憲的問題。

柯建銘舉例，1996年時，當時的閣揆任命需由國會行使同意權，因此，時任副總統的連戰因要兼任行政院長，依法須先到立院備詢。但當時民進黨認為副總統兼閣揆屬違憲，因而將連戰擋在國會外，「請問民進黨有說連戰違憲嗎？就是我們不讓他進入立法院，如果後來我們還指控對方不來備詢是違憲，那不就是在開玩笑嗎！」

柯建銘強調，現在國民黨站領議場拒絕行使同意權，民眾黨、時代力量也跟著喊沒審查就違憲，根本是沆瀣一氣，刻意給民進黨穿小鞋，找不到題目就亂蹭聲量。

柯建銘說，監委人事同意案已經沒有回頭路，不可能從頭說要再審查一次，無論如何明天就是表決。呼籲國民黨主席江啟臣要知道自己正站在歷史關鍵點，如果真要主張廢除考試院、監察院，那就公開喊說請民進黨一塊簽屬廢除考、監，翻轉思維，化干戈為玉帛，才可能真正主導這整件事，也才能挽救國民黨。

(中時 )