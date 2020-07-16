今新增1例境外移入確診，在菲律賓檢測陰性，返台後確診，中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥表示，個案返國前曾在6月30日接受公司安排採檢，檢驗結果為陰性，但7月14日下午出現嗅覺異常，同日晚間入境也主動告知，後採檢為陽性確診。

莊人祥指出，我國1位30多歲女性（案452），在1月下旬到菲律賓工作，7月14日獨自返台。公司曾在6月下旬安排做過抗體檢測，檢驗報告上說明IGG、IGM是陰性，所以抗體檢測結果為陰性，7月14日下午出現嗅覺異常，表達聞不到汽油味道，在機場主動告知後安排採檢，於今日確診。

莊人祥表示，該名個案的接觸者有12人，而該名個案坐在第一排，所以前後兩排的旅客只有1人，另外11人則是機組人員。

莊人祥表示，案452返國前雖曾於6月30日接受公司安排的新冠肺炎採檢，檢驗結果為陰性，但由於該檢驗方法只能檢驗2周到1個月前的感染狀況，仍有落差，有可能是在檢驗完之後再受到感染。

(中時電子報)