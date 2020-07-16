繼英國宣佈將封禁華為5G設備，要求在2027年之前移除華為網路設備之後，預計英國5G移動技術推出將延遲3年。英國《衛報》近日報導指出，根據研究分析，為回應美國制裁及保守黨大約60名倒戈者的壓力，英國如果移除華為設備，在經濟面造成的總代價或許近70億英鎊。

專家分析這將對英國小城鎮和鄉村地區所受衝擊最大，阿森布利研究公司創始人馬修‧豪伊特表示，英國手機營運至今都擇優挑選在主要城區部署5G網路，現在改變規則的話，將意味著全國其他地區將推遲部署5G網路。

在這之前，阿森布利研究公司代表英國電信公司、沃達豐公司、O2電信公司和3電信公司進行的研究得出結論，如果不利用5G技術，英國將付出68億英鎊的經濟代價，可能在歐洲大陸處於落後狀態。

豪伊特更說，此舉將導致英國倒退18至24個月，但英國數位化、文化、媒體和体育大臣奥利弗·道登更進一步說是倒退3年，「信號不好的地區現在要等更長時間了」。

(旺報 )