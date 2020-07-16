華府對北京近期出手連連，自施壓英國使其棄用大陸電信巨擘華為後，美國把目光聚焦於南海。正值南海仲裁案四週年之際，美國國務卿蓬佩奧除了先前嗆北京有關南海主張完全非法之後，更於15日呼籲南海主權遭陸侵犯的國家站出來，美國會給予支持，但他也暗示華府將以外交而非軍事手段支持。

據路透社報導，蓬佩奧（Mike Pompeo）在東南亞國協會議上的記者會上表示，全球各國若認定大陸侵犯自身合法領土主張或海上主權主張，美國將予以支持，並表示美國將在多邊機構、東南亞國家協會（ASEAN），以及透過法律因應方式，提供美方能給予的協助，並將動用一切能用的工具。

4年前，荷蘭海牙常設仲裁法院（PCA）認定南海的南海「九段線」主張沒有法律依據，北京當局不接受也不承認仲裁結果；不過近年大陸仍持續在南海島礁建造深水港與飛機跑道，並加強飛彈、雷達等軍事部署。

不過，蓬佩奧13日發表聲明指出，北京對南海多數水域的資源提出的所有權主張，完全不合法，其為控制這些資源所採取的恃強凌弱行為同樣不合法，「全世界都不會容許大陸將南海視為其海上帝國」。

不過，南海主權聲張國之一的菲律賓於15日表示，菲律賓會依據2016年南海仲裁結果繼續主張爭議海域的權利，但南海仲裁結果尊重彼此有不同異見的權利，菲律賓將繼續維繫與大陸的雙邊關係，尤其在經貿相關事項上。而駐東協大使鄧錫軍15日接受印尼媒體採訪時表示，北京仍有信心與決心與東協各國實現「南海行為準則」，不會受任何外界干擾破壞。

(中時電子報)