因香港「國安法」施行，在香港動盪不安之際，德意志銀行新任亞洲行政總裁將辦公地改到新加坡。

據外媒報導，德銀發言人表示，下個月接任亞太區行政總裁的Alexander von zur Muehlen，將從法蘭克福搬去新加坡。原先，該行將在7月底退休的亞太區行政總裁Werner Steinmueller駐地為香港。該行新任亞太區環境、社會和治理負責人Kamran Khan來自美國，亦將遷往新加坡。

與新加坡激烈競爭的香港長期以來一直是亞洲金融樞紐，幾乎所有國際大銀行都將地區最高主管派駐香港，包括高盛、摩根大通和花旗集團。

事實上，此次並非德銀第一次將地區CEO駐地設在新加坡。2012至2016年，該行亞洲業務由聯席行政總裁Alan Cloete和Gunit Chadha聯合執掌，分別駐香港和新加坡。二人在2016年被Steinmueller所取代。

德銀駐香港的發言人指出，「我們仍然致力於亞太地區的雙樞紐結構。」

新加坡一直是德意志銀行商業銀行和固定收益服務的主要樞紐之一，而其財富管理、企業融資和資產管理部門員工主要駐紮香港。這家德國銀行正在全球範圍內退出股票銷售和交易業務。

在全球主要銀行的亞洲負責人中，只有瑞信的Helman Sitohang和瑞銀Edmund Koh駐紮新加坡。巴克萊的亞洲負責人Jaideep Khanna在印度辦公。摩根士丹利亞洲聯席行政總裁Gokul Laroia和Wei Christianson分別在香港和北京工作。

(中時電子報)