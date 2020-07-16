「花東縱谷環境保護大聯盟」用小貨車擔任臨時舞台，高舉旗幟、布條，怒喊「拒絕污染、捍衛家園」。（羅亦晽攝）

花蓮縣副縣長蔡運煌接受陳情書後，重申縣府會全力監督汙染爭議，要求業者召開公聽會及說明會。（羅亦晽攝）

「廖皎邦畜牧設施新建工程」業者回應目前建設一切皆合法申請，會陸續請公所協助辦理說明會，與居民溝通。（Lisin‧haluwey提供／羅亦晽花蓮傳真）

卜蜂設場案引起地方對畜牧場憂慮，因花蓮縣部分業主未依循原民法提出說明，引發當地族人不滿，「花東縱谷環境保護大聯盟」今上午號召約500位地方居民，到縣府前廣場拉起布條抗議，高喊「拒絕污染、捍衛家園」，花蓮縣副縣長蔡運煌到場接下陳情書，強調會敦促業者與居民溝通，制訂完善的畜牧業自治條例，加以規範。

花蓮中南區7個鄉鎮自救會結合成立「花東縱谷環境保護大聯盟」，今上午在縣府前，用小貨車擔任臨時舞台，高舉旗幟、布條，怒喊「拒絕污染、捍衛家園」。抗議主要訴求反對大型畜牧場開發及污染爭議，包含玉里鎮大禹里養雞場、三民里畜牧專區、光復鄉馬太鞍養鴨污染、馬佛養牛場等。

「養雞場走了、養牛場就來了！」馬佛部落點名要求「廖皎邦畜牧設施新建工程」應立即停工，馬佛部落自救會長謝新福表示，養雞場、養牛場都來到部落設場，不僅未知會部落族人，業者還一直以「合法申請」拒絕和居民溝通，她不滿，業者把錢帶走，卻留下汙染給族人。

「Pangcah阿美族中區青年小組」的返鄉青年Lisin‧haluwey表示，大型畜牧業進入原住民傳統領域必須依循《原基法》第21條諮商同意權，辦理說明會告知地方居民。

抗議民眾要縣府停發該工程執照，請縣議會成立專案小組，召開三方公聽會，徵詢部落意見和同意後，才能進行後續動作，並要求將《原基法》第21條諮商同意權規範納入《花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例》中，維護部落及族人權益。

縣府副秘書長兼發言人張逸華表示，針對馬佛地區要求與大型養牛場業者溝通的陳情，15日下午縣府團隊已會見陳情主要幹部，指示相關局處立即要求業者向地方民眾進行溝通。《花蓮縣新設置畜牧場管理自治條例》也已委請東華大學研擬中，月底前還會完成3場諮詢會後，盡快擬定自治條例草案，進行法案增修。

「花東縱谷環境保護大聯盟」最後將陳情書交至副縣長蔡運煌手中，蔡也重申縣府會全力監督汙染爭議，要求業者召開公聽會及說明會，務必與民眾好好溝通，強調會持續守護花蓮環境、平衡經濟、能源發展的決心，與民意站在同一邊。

針對部落抗議，飼養牛隻牧場業者無奈回應，雖然申請約4公頃可養1000隻牛，不過避免太擁擠只會養500隻，皆為合法申請的畜牧場，日前有收到縣府的指示，要跟居民溝通，目前有請光復鄉公所協助辦理說明會，盡快與居民溝通。

(中時 )