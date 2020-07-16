因應疫情，中信銀行建議剛畢業的小資年輕族群，應善用數位理財服務，如「智動GO」、「樂退GO」與「錢寶寶外幣定存」等，最低投資門檻新臺幣1,000元的理財工具。中信銀指出，「智動GO」自2020年3月推出「目標投資」功能後，吸引不少投資新手加入，其中20至35歲的年輕人佔七成，從未買過基金的客戶高達八成，建議剛開始投資的年輕族群，可以選擇股債均衡配置的多元投資組合，幫助自己輕鬆理財。

行政院主計處薪情平臺2018年統計資料指出，未滿25歲的民眾中，平均每月薪資低於新臺幣3萬元者，超過五成。低薪低利的環境，多數年輕人的投資目標也隨之改變，過去以買房、買車為主的夢想，已轉變為出國旅遊、進修計畫、為家人買禮物等小確幸。

中國信託銀行指出，年輕人薪水有限，有計畫的財務分配更為重要，建議剛開始投資的年輕人，在股債市場選擇上，可選擇股債均衡配置的多元投資組合，參與市場上漲契機，同時避開單一市場或產業的投資風險。

在「目標投資」分布上，中信銀行建議年輕人，拿到薪水時可以「先存後花」，先規定自己每個月至少存新臺幣3,000元，將資金平均分配在短、中、長期等不同目標，例如新臺幣1,000元為旅遊基金、新臺幣1,000元為結婚基金、新臺幣1,000元為退休金，配合中信銀行智能理財服務系統，「智動GO」提供「自動再平衡」服務，針對客戶屬性，協助客戶調整投資部位。

另外，中信銀行提供美元、澳幣等四種幣別的「錢寶寶定存」外幣儲蓄計畫，可設定每月最少扣款新臺幣1,000元。中信銀行建議，民眾也可善用定期換匯優惠活動，中信銀行7月推出的「17換匯吧」活動，於17日上午9時至下午3時30分進行，當日上午9時至12時推出優惠組數，共計1,888組新臺幣兌換「美元」或「當日公布驚喜幣別」的限量線上換匯優惠，美元最高可減免3.5分，未搶到限量優惠的民眾，當日線上換匯仍享新臺幣兌換14種外幣即期匯差優惠。

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