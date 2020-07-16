上奇科技（6123）16日宣佈，取得美商惠普HP 3D列印產品代理權，雙方將攜手推進智慧製造新契機。上奇科技董事長許承強表示，上奇與HP對於3D列印智慧製造的未來願景有共同目標與方向，雙方進一步建立戰略合作夥伴關係，看準工業4.0時代的智慧製造趨勢，目標將3D列印技術及解決方案導入生產線，與製造業、品牌商共同加速數位轉型成長。

上奇繼2012年代理HP Indigo數位印刷設備，成功打開智慧包裝創新應用市場後，上奇表示，集團以多年耕耘智慧應用導入產程的經驗，進一步獲得美商惠普HP肯定，將3D印表機解決方案聚焦推進台灣製造產業，為關鍵的科技製造戰佈下第一盤局。

隨著科技發展引領製造業走向數位化的趨勢，3D列印應用亦於世界各地崛起。2020年後疫情時代，製造生產趨勢隨市場移動，轉為分散性供應鏈，產量與售後服務彈性需求提升，智慧製造(Smart manufacturing)為必要部署。

HP亞太及日本地區3D列印產品及數字化製造事業總經理Alexandre Lalumiere指出，3D列印技術已趨成熟，應用相當靈活。從汽車、醫療到家電等終端產品，以高端製造技術切入傳統產業，運用得宜可發揮最大效能，大量製造、少量零件單一生產或組件一體成形，大幅降低耗損與運作成本。省去模具設計環節，製程時間甚至可直接縮短三分之一。3D列印除塑料外，亦可換用金屬、陶瓷，未來將有更多材料可選擇，如鋼材、鋁材或更先進之塑料等，突破現有技術範圍，目前已有國際汽車大廠品牌商正式將3D列印應用於生產線及市售車上。

上奇表示，政府與工研院全力推動5+2產業創新計畫及十年大計之時，3D列印智慧製造勢必在這場十年科技變革扮演重要角色。上奇與HP攜手為台灣打世界盃，拓展台灣在全球科技製造中心地位，大力推動高速列印製造在台應用，打造完整堅固的生態圈，促進製造業數位轉型並作台灣品牌商及製造商堅強的後盾，協助台灣製造產業加速擴展全球市場。

(工商 )